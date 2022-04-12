修平科技大學位在大里工業區內，園區很多工具機、機械業需要人才，求學、就業可以無縫接軌。（修平科技大學提供／盧金足台中傳真）

修平科技大學招生衝衝衝，培育優質學生，學校的品牌力，也是學生未來就業的競爭力。（修平科技大學提供／盧金足台中傳真）

受少子化衝擊，大學招生面臨生源不足問題，台中市修平科技大學以學校位在大里工業區優勢，除與園區企業合作提供補助培育人才，還飄洋過海到東引軍營開設學位在職專班，目前學生人數達100多人，合計包括台中等營區，軍人進修人數突破500多人，不在學校等學生入學，延長戰線把教室搬到企業與營區。

多所私立大學因為學生人數缺乏，不得不退場，修平科技大學招生活力與創意十足，響應國防部利用公餘時間，在營區提供國軍就讀在職專班，陸續在台中、嘉義等營區開設大學與研究所的班級，現在還前進連江縣東引鄉營區開設大學課程。

修平科技大學校長陳建勝表示，東引營區目前有100多名學生，從3年前到東引外島招生後，職業軍人利用晚上時間上課，學校老師從基隆搭船8小時到東引，每1次上課2周，1周上課4天，目前大學部開課包括企管系，研究所開課工業管理。

「讀4年畢業是正式學籍與獲得學位」，陳建勝說，自己親自帶隊遠征到東引招生，在外島上課與在校一樣，大學共計要修完128個學分，學校越洋提供國軍進修管道，協助軍隊在職進修，還為充實專業知能。

修平科技大學指出，職業軍人大都是高中畢業學歷，服完4年志願役後，又取得大學的學位，服役中一邊上大學一邊服役，在台中、嘉義等多個軍營開課，學生上課學習，學得新學識，學得一技之長增加競爭力，避免與社會脫節。

陳建勝強調，大學到營區開課善盡社會公益，進一步為軍源穩定助力，軍方提供學費補助，大學可將資源擴大到各地，國軍學得企管系、工業管理等系所專業知識，以國軍4年在軍中若存款百萬，退伍後擁有大學學歷，就業或創業都有加分效果。

因應地利之便，修平科技大學還與企業合作，學校剛好設在大里工業區內，園區有很多工具機業、機械業，企業需要人才，參加企業專班學生，可獲企業支援學費還有獎學金。

陳建勝說，不辭辛勞到各地軍營開課，老師作育英才辛苦，這也是潮流趨勢，當成產業一環，對國軍來說，具職訓、素質兼具，但也有學生受不了課業壓力打退堂鼓，學校即使到外島開課，課業要求不能放水。

國旅風行，帶動東引開發很多民宿和觀光業，當地業者也揪團來台灣，到學校交流經營管理，校方研議評估是否到東引開設企業班，上課教室不設限在校園，只要有學生來源需求，大學老師就開拔就地授課。