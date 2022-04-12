俄烏戰爭爆發近2個月，外界都在關注戰爭何時會落幕。法國總統馬克宏近日稱， 5月9日是俄羅斯的國定假日，也是重要的軍事活動日，對普丁而言，「5月9日必須是個勝利日」。對此，前民進黨立委郭正亮11日分析，可預期的是，普丁研判打到5月9號，戰況就會大致告一段落，進入第三階段。因此，「烏東大決戰」的戰事，可能「打到月底就差不多了」，剩下的都是零星戰鬥。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不遺餘力地在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間調停，他2月初就前往莫斯科和基輔，並自今年初以來與普丁通了16次電話，他認為，這場戰爭短期內不會結束，5月9日俄羅斯二戰勝利紀念日當天可能會對戰局有關鍵影響。

根據《法新社》報導，馬克宏告訴RTL廣播電台：「不幸的是，這場戰事在接下來的日子還不會結束」。他警告：「他們將在頓巴斯地區（Donbas）集中攻勢，我們接下來數天或數週將看到非常艱困的景象。」

馬克宏強調：「5月9日是俄羅斯的國定假日，也是重要的軍事活動日，對普丁而言，『5月9日必須是個勝利日』。」而《路透》報導提到，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）8日宣稱，隨著軍事方面與談判桌上的進展不斷推動，俄羅斯在烏克蘭的「特殊軍事行動」有機會在「可見的未來」結束。

郭正亮11日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，戰爭到打現在，打的也差不多了，可預期的是，烏東大決戰後，剩下的都是零星戰鬥，大的局面差不多了，所以我認為，普丁選5月9日是有道理的，因為他研判，「打到5月9號」，戰況就會大致告一段落，就會進入第三階段了。因此，戰爭雖然不會完全結束，會繼續以零星戰鬥和游擊戰等小規模軍事衝突繼續打，也一定還會有，但是大規模的戰鬥，已經打得差不多了。

郭正亮也預測，烏東大決戰，大概在15號以後就會開打，假設真的直接開打，那打到月底就差不多了。