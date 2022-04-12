俄羅斯部隊撤離後，愈來愈多烏克蘭女性遭到性侵的故事流出。BBC採訪一名婦女現身說法，指控遭到俄軍強拉至別處性侵，丈夫被射殺，血流過多身亡。

烏克蘭女性遭俄羅斯軍人性侵的悲慘故事不斷流出，包括布查鎮（Bucha）一處民宅地下室關了25名女子，她們被拘禁期間被俄軍輪番性侵，獲救時9人已懷孕。另有50歲受害婦人現身說法，指出被強拉到別處性侵，返家時丈夫已中彈，2天後因失血過多身亡；此外還有一名女子被性侵後遭到割喉，流血致死。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，目前正在蒐集好幾起俄軍性侵烏克蘭女性的案例，其中一件是俄軍在布查鎮一棟民宅地下室拘禁了25名14至24歲的烏克蘭女子，並且在佔領期間輪番性侵她們，如今當中有9人已懷孕。

她說俄軍告訴受害女子們，會持續性侵她們到她們再也不想和其他男性發生關係為止，「以避免她們懷上烏克蘭小孩。」

除了人權報告，BBC也在基輔以西70公里一處寧靜郊區採訪到一名受害女子，聽她親口陳述被侵犯的遭遇。化名安娜的50歲婦人表示，3月7日她與丈夫在家中，突然一名年輕、消瘦的車臣士兵闖入，士兵拿槍指著她，將她帶到附近另一棟民宅後要求她脫掉衣服，「不然我就射殺妳」，在車臣士兵的不斷威脅下，安娜就範，讓士兵得逞。

安娜說，被侵犯期間又有另外4名士兵闖入，她本來以為自己完了，沒想到士兵們接著把車臣士兵帶走，從此她就沒再看過這名車臣士兵，她相信後面這4人是另外一組俄軍。

Reports of Russian soldiers raping women & girls (some only 14) "...so they wouldn't want sex with any man, to prevent them having Ukrainian children". 25 raped, 9 pregnant



BBC News - Ukraine conflict: 'Russian soldiers raped me and killed my husband'https://t.co/1FdhWrv42H — Jennifer McKiernan (@_JennyMcKiernan) April 12, 2022

不過安娜的苦難還沒結束，她回到家時發現丈夫腹部中彈，原來丈夫在試圖救她時挨了好幾槍，礙於當地的戰鬥持續進行，他們無法就醫，2天後安娜的丈夫因失血過多身亡。

報導指出，安娜在訴說自己的遭遇時眼淚從沒停過，她與鄰居將丈夫安葬在自家後院，至今安娜仍須就醫尋求心理諮商。

她說解救她的4名士兵後續在她家待了幾天，不過他們紀律也不佳，會拿槍威脅她交出丈夫的遺物。士兵離開後安娜發現了一些毒品及威而鋼，形容他們經常處在很嗨、酒醉的狀態，「他們大多是殺人犯、強姦犯及搶劫犯，只有少數還OK。」

安娜家同一條街上有另一個可怕例子，一名40多歲婦女據信被同一名車臣士兵性侵後殺害，鄰居說這名婦人同樣被帶到另一間民宅性侵，這幢裝飾美麗的房子有華麗的壁紙及金色床頭板，如今變成了犯罪現場，床墊及羽絨被上殘留大量血跡，BBC的採訪影片也可見角落的鏡子上用口紅寫下一行字：「被不明人士施虐，被俄羅斯士兵埋葬。」

鄰居表示，是發現這名女子遺體並下葬的俄羅斯士兵留下這行字的，俄羅斯軍人說，女子不僅被性侵，喉嚨也被割破或刺傷，最終流血致死。烏克蘭警方後續從土裡挖出這名女子的遺體進行調查，發現女子全身赤裸，頸部有非常深且長的傷口。