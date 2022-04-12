縣市長選戰將在年底登場，各政黨的布局也成為各界關注焦點。根據一份最新民調顯示，在政黨支持度的部分，民進黨不只穩拿傳統票倉台南、高雄，甚至還拿下藍營傳統優勢選區的台北、桃園；反觀國民黨在六都當中，僅穩住新北和台中。

《菱傳媒》今天(12日)公布了一份六都政黨支持度民調，民進黨在高雄和台南最高，分別拿下32.07%、31.57%的支持度，反觀國民黨在這兩都的支持度僅有民進黨的三分之一左右。同時，國民黨在桃園的政黨支持度也不及民進黨的一半；《菱傳媒》發現，在桃園的客家族群中，有31.9%表示支持民進黨，支持國民黨的比例只有12.86%。《菱傳媒》也指出，國民黨在桃園的提名風波讓支持者「切心」可能是最大原因。

值得注意的是國民黨在台北的政黨支持度不僅輸給民進黨，還遭遇柯文哲率領的民眾黨強力挑戰，淪為「老三」；反觀民眾黨因攻下不少國民黨版圖，也獲得年輕選票支持，在台北晉升第二大黨。但離開台北後，民眾黨在其他五都支持度大概都落在6.39%到3.99%之間。不過，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕力保國民黨在新北與台中最大黨的位置，國民黨的政黨支持度還不至於在六都當中全軍覆沒。此外，有43.24%到49%的選民表示自己沒有政黨偏好。

這份數據的採樣時間是從2月22日至本月2日，以單周5天頻率進行，針對族群為20歲以上、使用網路者。樣本有效數約落在2247、2751分之間。《菱傳媒》也同時宣布，從上月2日開始，將呈現每周三頻率公布各階段結果，為期6周。