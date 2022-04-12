中國正在包括經濟金融中心上海在內的幾個沿海大城市實施疫情的清零政策，以控制新冠新變種毒株Omicron擴散，這項政策為上海等大城市民眾帶來不少的生活困難，也嚴重威脅與中國相關的國際經濟秩序。一向對中國經濟政策極少發表評論的中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）近日就此表態稱，希望中國政府修改疫情封城的政策。

《路透》報導，中國歐盟商會曾在4月8日寫給中國國務院副總理胡春華的信中表示，「大規模檢測和隔離的『舊工具箱』已無法應對Omicron變體帶來的挑戰。」這封由商會主席伍德克（Joerg Wuttke）簽署的信函指出，「目前為試圖控制最近在中國爆發的COVID-19疫情而採取的措施，正在造成重大干擾，從物流和生產一直延伸到中國境內的供應鏈。」信函舉例說，中國德國商會在前一周進行的一項快速調查顯示，51%的德國公司的物流和倉儲以及46%的德國公司供應鏈，「完全被中國目前的COVID-19情況所擾亂或嚴重影響。」

歐盟商會建議中國政府修改防疫措施，包括允許沒有癥狀或癥狀輕微的陽性病例在家中隔離，並讓中國民眾獲得信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

《法國國際廣播》指出，中國採取清零政策，對所有陽性病例進行檢測、追蹤和集中隔離，並在上海和東北的吉林省實行封鎖，以此遏制疫情爆發。一刀切的封鎖措施迫使許多工廠停止運營，即使是一些閉環操作的工廠也受到了供應商關閉的影響。 物流運營商報告顯示，封鎖限制已使貨物運輸和保持工廠滿負荷運轉變得更加困難。運送原材料的船隻已經排隊等候兩周多，擁堵已擴大到附近的寧波舟山港。許多船東拚命將船隻轉移到中國其它港口，以避免卡車司機短缺和上海的倉庫關閉。

歐盟商會上海分會主席兼商會副主席許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）日前曾提出警告說，歐盟商會成員估計上海港口的吞吐量周環比下降約40%。雖然港口「在技術上照常營業」，但物流仍面臨卡車司機短缺的挑戰，卡車司機被困在封鎖中或需要頻繁獲得陰性病毒檢測。

外媒還指出，在中國港口附近的海面上有477艘散裝貨船等待着進入港口卸貨。上海、寧波舟山港、山東日照、董家口和青島3港的等待船隻數量不斷增加。世界銀行東亞和太平洋地區首席經濟學家阿迪亞‧馬圖（Aaditya Mattoo）對華爾街日報》說：「對全球供應鏈是一個風險，擾的嚴重程度取決於它持續的時間。」