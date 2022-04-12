相戀6年的台、日同志伴侶阿樹和有吉英三郎，日前前往北市大安區戶政事務所登記結婚遭拒，原因是根據內政部函示，跨國伴侶若一方原生國家未通過同性結婚，雙方就不能在台辦理同婚登記。兩人不服提起行政訴訟，台北高等行政法院12日首度開庭，兩人希望獲政府重視儘速修法，不行則只好上法院爭取權益。

阿樹與伴侶有吉英三郎自2015年起交往，早已認定對方，2021年他們前往戶政事務所登記結婚遭拒，於是委由「台灣伴侶權益推動聯盟」創會理事長、律師許秀雯提起行政訴訟，要求法院命戶政事務所辦理兩人結婚登記，12日兩人也特地請假自屏東北上親自出庭。

委任律師許秀雯指出，現有的行政爭議都出於同一個法律問題，但行政院修法的草案尚未送到立法院，導致阿樹、有吉英三郎只能向法院提告爭取自身權益，目前國內跨國通婚已有數起馬來西亞、澳門等跨國案例獲勝訴，可登記結婚，但政府依舊視這些案例為個案。