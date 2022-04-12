老師連假出的回家作業是「畫爸爸的車」？1名網友日前分享他的白色休旅車引擎蓋上出現整片孩子的塗鴉，色彩繽紛的線條充斥在車身，他PO文無奈喊「連假結束，好爸爸下線囉」，還標註「根本自虐」；其他網友則笑說「看這配色畫法，將來肯定是個不得了的畫家」、「全球限量一台，應該要鍍膜不是來洗車」。

該名父親在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，竟是他的愛車的白色引擎蓋被畫上各個色彩繽紛的線條，黑色、藍色、黃色、紅色等線條幾乎畫滿整個引擎蓋，他在文章中說「連假結束，好爸爸下線囉」，疑似全是孩子的「傑作」，照片曝光讓眾多網友笑瘋。

1名網友日前分享他的白色休旅車引擎蓋上出現整片孩子的塗鴉，色彩繽紛的線條充斥在車身，他PO文無奈喊「連假結束，好爸爸下線囉」。（翻攝自臉書「【地瓜踢館 八代艦隊 七仔軍團】我愛狗夫 VW Golf 8 或 Variant 或 Tiguan 社團 GTI R MK5 MK6 MK7 MK8」）

其他網友紛紛留言「看這配色畫法，將來肯定是個不得了的畫家」、「是我就送烤漆廠，再噴一層清漆，等孩子成年後，交接給他們」、「家庭作業，畫爸爸的車車」、「老師的作業：畫爸爸的車子」、「全球限量一台，應該要鍍膜不是來洗車」、「這些是寶貴的筆跡，孩子成長的痕跡」、「自己的孩子自己教，老爸有錢就可任性，將來還有更大驚喜，祝好運」、「好看啊，獨一無二，看就知道是個疼小孩的爸爸」。

PO文留言處還有不少網友分享自家孩子的「創作」，有孩子在照片中直接拿筆塗車子，網友無奈地說「孩子畫得很開心」；也有人請孩子在白色gogoro上畫畫，笑說「很有特色呀，我的gogoro還拜託女兒幫我畫耶」。