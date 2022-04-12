南亞科(2408)法說會表示，DRAM市況持續小幅修正，ASP仍有下跌的空間，第二季雲端伺服器續強、消費型電子市場穩健、手機及PC市場受到季節性、通膨及區域政治不確定因素影響需求趨緩，法人預估，第二季DRAM ASP季減5至持平。本土投顧法人預估，南亞科2022年EPS達7.44元，由於現在DRAM報價仍有壓力，因此建議評等從區間操作下修至中立，目標價同樣由72元下修至66.80元。

大盤頹勢，加上外資連5日賣超1.88萬張，周二南亞科下跌1.95%報65.5元，5日線得而復失，摔近半年新低價。

第一季原本就屬消費性電子產品的相對淡季，利基型DRAM需求較為疲軟，再加上Chromebook需求趨緩，廠商下修出貨預估，PC、伺服器受到零組件長短料的影響。南亞科自結第一季營收為199.46億元，季減6.79%，南亞科DRAM平均銷售價格較去年第四季下跌，因報價下滑，使第一季毛利率從去年第四季的49.36%減少至43.87%，減少約5.50個百分點。推銷管理費用和去年第四季相近，研發費用雖因開發新製程及產品活動增加，但也和去年第四季相近。業外部份，匯兌收益10.93億元，以及廠務改善費用回轉5.14億元。南亞科第一季稅後EPS 2.11元，每股淨值58.45元。

2021年資本支出因設備付款遞延調整至112.6億元。2021年資本支出大部份為因應1A製程技術的量產、新廠房興建及一般部門資本支出，其中60~70%用於設備，大部份為10nm試產與量產，其他則為基礎設施等，2021年全年折舊費用120億元台幣。2022年資本支出預估為284億元，年增152.22%。2022年折舊費用預估每個月12~13億元。南亞科宣佈將在新北市泰山南林科學園區興建一座12吋晶圓廠，採用10nm製程技術生產DRAM，月產能約45K片。原預計2021年底動工，但將延後至今年第二季，主要是疫情影響使核准時間延後，以及缺工，新fab預計2024年完工，2025年開始第一階段量產。由於10nm量產要至今年第三季，因此預估2022年bit growth年增持平或微幅成長。

伺服器與低功率記憶體是南亞科長期發展的目標，包括LPDDR4及LPDDR4X等產出，甚至LPDDR5，並持續增加5~10%的產能做為製程及產品研發使用。新製程技術為南亞科帶來新的技術平台，並為未來更高密度的LPDDR5、LPDDR6提供持續發展機會，且是自主開發，可掌握技術開發步調，不用仰賴他廠授權，成本上也能有所改善，預計10nm營收將從今年下半年發酵，並可望逐季成長。

EUV對半導體廠而言是持續性的導入，因為EUV與DVU雙重曝光製程以及相關設備是完全不一樣，通常半導體廠商會在新廠房導入，才比較符合邏輯和成本。目前EUV設備的交貨期都蠻長的，至少要1~2年的時間，這個狀況不只發生在美國廠，韓國廠商也是一樣。

南亞科日前宣布將在既有的科學園區興建全新12吋廠，預計2024年量產，新廠會以現有技術為優先，依照規劃來看，10nm第1代、第2代產品都不需要用到EUV，甚至連第3代也不會用到EUV，目前評估採用EUV設備的急迫性還沒有這麼強，不做積極量產的導入，但新廠還是會逐步導入EUV設備，現正準備EUV所需要的技術，需花1~2年時間，選擇以合作的方式去做EUV的技術開發。