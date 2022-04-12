五育高中與建國科技大學設計學院，舉辦師生聯展。（建國科大提供／廖志晃南投傳真）

建國科技大學設計學院院長林清鏡，現場揮毫。（建國科大提供／廖志晃南投傳真）

五育高中創校21年，邀請策略聯盟學校建國科技大學，舉行「五育生豐廿一有成」五育高中多媒動畫科、美容科，與建國科技大學設計學院及美容系聯展，希望啟迪學生發揮設計潛能，透過多元學習，激發學生創新思考能力。

建國科技大學設計學院院長林清鏡表示，建國科大與五育高中長期致力於藝文推展，今年首次舉行聯展，策畫以學生為本位的展覽，包含視覺傳達、產品設計、多媒動畫、空間設計、時尚美容等領域作品；參與展出的學生，涵蓋創意產品與遊戲設計系、空間設計系、視覺傳達設計系（媒體設計組、商業設計組）、美容系，及五育高中多媒動畫科、美容科等。

聯展作品內容豐富，包括產品工藝設計、視覺傳達設計、數位媒體設計、空間與建築設計、跨領域整合設計、2D、3D動畫設計作品、微電影、影片、紙圖化妝創意設計、指甲彩繪及晶鑽配飾作品等；從平面到立體造型作品，學生的創意揮灑多元學習成果，材料、手法各異其趣，呈現文創美學藝術氛圍，總共展出60件優秀師生作品。

林清鏡表示，建國科技大學設計學院策畫大學與高中端展覽平台，互相交流凸顯發展學校特色，聯展展期至4月20日止，歡迎國中、高中師生、家長及各界人士參觀指導。