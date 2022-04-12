華語歌王周杰倫（周董）1月剛歡慶43歲生日，未料本月7日下午忽然曬出一張手臂注射針頭的照片，向外求助：「不知道是恐慌症、還是心臟引起呼吸手麻，有醫師可以給我意見嗎？」健康亮起紅燈，引起外界關注，後來由昆凌代為報平安。事隔5天，周杰倫分享畫作和昆凌的照片，讓粉絲稍微放心，而昆凌也在稍早之前曬嫩嬰的用品，喊話「I'm So ready for月子！」，從顏色可以猜測，胎兒的性別有可能是女生。

周杰倫今（12日）在IG上傳一幅莫內的藝術畫作及昆凌的全身照，從取景和色調來看，相似度很高，被網友留言盛讚：「像在畫中一樣，哥好會拍」、「大嫂好美」。至於昆凌則在稍早之前於IG限時動態PO嬰兒的用品，並寫道：「I'm So ready for月子！」透露孕期即將來到尾聲，準備卸貨；值得注意的是，昆凌分享的嫩嬰用品，都是粉紅、粉藍和杏色等較為溫柔的色系，第三胎的性別很有可能是女寶寶。

周杰倫和昆凌結婚7年，育有女兒Hathway和兒子Romeo，3個月前周杰倫再宣布昆凌懷第三胎，但未公開寶寶的性別，昆凌則在IG秀出一家五口的背影照，請大家猜猜看胎兒的性別。根據《鏡週刊》報導，周杰倫親戚鬆口昆凌第3胎懷的是女兒，夫妻倆都非常開心；對此，昆凌的經紀人王怡璇表示：「我倒是沒有特別追問，這種喜悅讓他們自己公布比較好喔！」