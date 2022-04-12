花蓮目前停課狀況。（花蓮縣府提供）

花蓮縣今天新增30名確診個案，包括慈濟醫院新增9人、奧斯卡美式餐廳9人、小加拿大美語補習班7人及疫調中4人，外縣市感染確診1人，因已有多所學校以及補習班先後預防性停班停課，學生染疫擴大，花蓮縣長徐榛蔚說，門諾醫院仁愛樓快篩站將多開1條篩檢線，明天13日起到17日，下午5時至7時，時間與一般民眾分隔，專供學生學童快篩，如有健康疑慮請家長帶孩子前往篩檢。

疫情指揮中心公布花蓮今天新增31例，縣府更正，今天花蓮應為30例確診，其中有1例案28847採檢PCR為陰性，醫院不慎誤植為陽性，指揮中心來不及更改，才會有數量的誤差。

從上月31日至今，花蓮已累計染疫病例達160例。全縣有161間專責病房，目前住院132人，多屬輕症。至於防疫旅館，設有187間，因近期花蓮疫情未歇，已入住181人，縣府特別協調加開加強版防疫旅館56間，可收治112人，現已入住14人，仍有98空床數，其中在疫情指揮中心許可下，提供家庭房。

衛生局長朱家祥指出，今天新增案例，包括奧斯卡餐廳增9名親友確診；小加拿大補習班有7名確診，新增5名學生、2名家長確診。慈濟醫院部分，護理師因參加婚宴染疫，新增4名同事、3名病患及2名病患家人確診，共9名確診，再加上疫調中4人，外縣市1人，共有30人染疫。

朱家祥說，其中小加拿大補習班的染疫源頭外籍老師，在疫調時說謊，原說4月3日沒去奧斯卡餐廳，透過外事警察協助，後來同行友人坦承，傳播鏈才得以建立，朱家祥說，將針對外籍師隱匿足跡部分開罰。

徐榛蔚指出，補習班來往學生有200多人，接觸的家屬人數可能多達數百人，縣府在門諾醫院設快篩站，明天12點到下午5點為一般民眾採檢，下午5點到晚上7點，則是特別針對家長、孩童快篩檢驗。

另外，因富世國小有學生確診，縣府緊急設快篩站，今天下午3點到晚上7點，在富世多功能活動中心；萬榮鄉昨天快篩203人都是陰性，今天萬榮鄉衛生所還有快篩站，請足跡重疊者鄉親前往快篩。

教育處代理處長翁書敏說，針對小加拿大補習班匡列及篩檢，共匡列253名學生，今天已採檢70人，有8人陽性；工作人員匡列14人，採檢12人，有1人陽性。

目前花蓮縣停課改採線上教學的學校：大學包括國立東華大學、慈濟大學（2校確診都超過2人），高中以下學校包括國立花蓮女中（確診1人，停課至24日）、光華國小（確診1人）、自強國中（確診1人）、東華附小（確診3人）、明義國小（4確診）、信義國小附幼（1國小、5幼兒園確診）、私立蒙特梭利幼兒園（確診1人），中正國小（1確診）、花蓮市立幼兒園（1確診）、富世國小含婦幼（1國小、1幼兒園確診）、中原國小（1確診），因多所學校採線上課程，16日起至21日舉行全中運，因此多效延續全中運開辦而停課至21日。