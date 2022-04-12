台灣衝浪女神世界排名賽金牌到手！快艇衝浪女神陳美彤（Kimberly Chen）43歲仍狀態絕佳擊退美國選手，為台灣拿下CWSA首季快艇衝浪世界排名積分賽 Masters Women Surf冠軍，站上CWSA世界最大快艇衝浪協會Masters Women Surf組別全球排名第一位！而陳美彤15歲的漂亮女兒Jocelyn陳宥蓁也熱衷衝浪，同場參賽拿下業餘女子組第5名、世界排名第19名，潛力無窮堪稱將門虎女。

全球最大快艇衝浪組織CWSA擁有來自25個會員國，剛於3月底舉辦年度第2場WRS世界排名積分賽，疫情影響下賽事採線上進行，比賽全程透過全景畫面一鏡到底，需一氣呵成不能落水，陳美彤以流暢動作競逐「Difficulty難度、Intensity強度、Variety變化、Execution 執行度」等4個評分系統，在Masters組初賽及決賽都獲得最高分。官方今(12)日公布成績傳來喜訊：陳美彤奪得積分賽金牌，全球排名也一舉被推升至世界第一！

陳美彤在粉專經常分享衝浪人生，不只美麗熱血更憑實力贏得世界第一。（圖／取自臉書@Kimberly的熱血人生）

陳美彤在粉專「Kimberly的熱血人生 」寫道：「努力了這麼久，感謝神給我的毅力，從來沒有讓我想過要放棄，終於站上了！謝謝你們一直以來在這支持我，也恭喜女兒Jocelyn宥宥」；而面對恭賀她也謙虛回應：「謝謝大家，光環只是一時，比賽場上沒有永遠的常勝軍，就是平常心繼續努力下去」。陳美彤現職為美傑仕集團副董事長，不愛被稱名媛，凡事靠自己成就，座右銘是：「不要輕易開始，開始了絕不放棄」。

陳美彤滑水資歷8年，截至2022年4月滑水生涯獲獎16金19銀8銅；2015年才由寬板滑水轉戰學習無繩的快艇衝浪的她，2018年曾代表台灣首支快艇衝浪中華隊赴新加坡獲得IWWF亞洲滑水錦標賽的女子快艇衝浪冠軍，爾後便更加積極參與海外各大國際賽事，擁有IWWF、WWA及CWSA國際三大賽事系統豐富的快艇衝浪實戰經驗。不只在亞洲多項賽事獲得佳績，2019年陳美彤也成為台灣第一位取得資格受邀赴美國參加WWA快艇衝浪年終大師賽，獲得Masters Women Wakesurf亞軍。

快艇衝浪好手Jocelyn陳宥蓁是世界第一陳美彤的女兒。（照片提供／STARFiSH Agent星予經紀）

有其母必有其女，同為快艇衝浪好手的女兒Jocelyn陳宥蓁，11歲開始加入嘻嘻哈哈滑水學校學習快艇衝浪，多次和媽媽陳美彤一起參與國際賽事，2019年共赴韓國首爾參加WWA亞洲快艇衝浪公開賽，母女聯手奪金，摘下Masters Women 與 Junior Women快艇衝浪雙冠軍。去年也在亞洲盃快艇衝浪奪得青少年組亞軍。今年滿15歲的宥宥也和媽媽參加CWSA世界排名積分賽，在Amateur Women Surf組別獲得第五名的好成績，目前在該組世界排名為第19名。