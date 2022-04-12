72歲男子呂應必設立空頭公司，自2016年起，聲稱公司在美國NASDAQ上市，每股至少5美元，並以「龐氏騙局」手法吸金2億多元，受騙民眾多達上百人，士林地檢署調查，發現呂男成立的「環視創富公司」、「環視汽車租賃公司」、「環視中文傳媒」等，營業額不過數十萬元，根本不可能在美國上市，日前依詐欺罪起訴，並以呂男一騙再騙，建請法院從重量刑。

呂男以虛構的佛教大學、「塑身十寶」、「心靈大探索」節目合約等方式，連續詐欺，1999年遭高院判處有期徒刑1年10月確定，之後他又轉往大陸行騙，遭當地公安拘留11個月，甚至自稱是金門時報創辦人，想要改善金門人的生活。

2018年間，呂男以KSIH空殼公司為名，輔以NASDAQ上市為誘餌，行銷所謂的「汽車方案」，投資金額分別是38萬元、60萬元、75萬元以及90萬元不等，越晚加入，投資金額越高，並聲稱可以隨時解約，不須承擔任何投資風險，不斷以「呂董的底氣就是國際金融，呂董有天文數字美金存款金融實力」、「兩年購車、三年買房」、「股價至少達5美元以上」等不實話術誘騙投資人加入。

之後又聲稱要在美國上市，並拿出在美國紐約拍攝的照片，取信投資人，又推出「餐廳方案、「超商方案」、「開曼方案」等，同年9月，改稱因「川普政策」、「香港反送中」、「新冠疫情」等問題，公司必須延後上市，先前加入汽車方案的投資人，汽車都已經被當舖拖走，想要退股又拿不回錢，整起「龐氏騙局」因而曝光。

檢察官調查，KSIH公司根本沒有營業，呂男對外聲稱美國政府關門，導致財報送不出去，全部是呂男杜撰出來的謊言，而呂男是拿後面投資款項，補給前面的投資人，吸引投資客上門，並找來投資專家擔任講師，編造美夢欺騙投資人，迄今仍有2億321萬2000元尚未返還投資人，建請法院從重量刑。