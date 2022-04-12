台股的電子族群近期殺聲隆隆，原因除了大陸封城衝擊台廠供應鏈外，不少個股面臨庫存調整壓力，而美債殖利率飆升也不利科技股，這一波消費性電子股究竟要殺到何時，現在進場是接刀嗎？分析師表示，美國通膨最高峰研判落在 8 月，聯準會升息縮表最嚴重是第二季，加上第二季財報將在 8 月中旬發布，因此電子股可能持續修正到 8 月。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，手機及PC砍單潮將持續到五窮六絕，記憶體、面板、顯卡庫存上升而報價下跌。半導體上、中、下游第二季營收漸走緩，8 月中旬公告半年報，將密集下修 2022 年預估 EPS，但股價早已反映而反轉了。

他指出，不少指標電子股都已破底，溫水煮青蛙，在雙 D 最為明顯。華邦電3 月營收雖創新高，但 DRAM 模組大廠威剛卻對本季看法保守，威剛 3 月營收 YoY 兩年來首次負成長，連產品價格最硬的利基型記憶體晶豪科3 月營收出現 21 個月來首次由正轉負。

在第二季持續調整庫存下，電子股難有表現空間。蔡明彰認為，這波電子股有可能要修正到 8 月，主要有兩大原因，首先是美國通膨最高峰研判落在8 月，夏天開車出遊，推升油價衝上最高，同時歐盟禁止俄羅斯煤炭進口的生效時間也在 8 月；再來是聯準會可能在 5 月和6 月都升息 2 碼，共計4碼。

他分析，台股的電子股跟隨美股科技股，反映聯準會升息縮表最嚴重的時間點落在第二季，而第二季財報將在 8 月中旬出爐，接著下半年接近美國期中選舉，判斷聯準會升息力道減輕，台股電子股將利空出盡而出現強力反彈。

蔡明彰建議，投資人現階段操作，首要避開消費性電子族群，如果第二季將資金全部押在電子股是無效率、無績效的投資，此時不妨留意肥料、鋼鐵、航運、金融四大族群。

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