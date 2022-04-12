母親節將至，新竹市煙波飯店集團旗下的新竹湖濱館以館內濃厚歐洲風情為發想，即日起至5月8日推出兩款6吋母親節蛋糕「果漾莊園」與「可可夫人」，以歐式精品風為題，製作外觀簡約、口感輕奢的甜點，讓民眾犒賞媽咪。

煙波飯店指出，「歐式精品風」講求視覺高雅簡約，但味道絕不妥協的精神，此次由新竹湖濱館西點房團隊打造的兩款6吋母親節蛋糕，皆以此主題發想設計。

售價880元的「果漾莊園」以活潑橙黃色亮相，蛋糕主體內餡使用嚴選進口乳酪拌入黃檸檬汁製作，醇厚乳香及細緻酸甜碰撞後飄出的是一縷清爽，外層則以全手工細熬的新鮮百香果餡包覆，底層再襯上硬脆的餅乾派皮提升口感，最後將新鮮草莓妝點頂部，整體嘗起來綿密化口。

「可可夫人」售價1080元，由3種不同風味巧克力鋪墊夾層組成，工夫藏在交疊搭配時，能釋出不同巧克力特性讓口味層次昇華。母親節蛋糕於即日起至5月8日開放預訂，商品為限量販售。

此外，為歡慶母親節，煙波飯店集團旗下各館飯店同步推出「濃情真馨五月情，煙波寵愛女王節」母親節餐飲活動，其中特別規畫「寵愛媽咪」餐飲活動日，包括4月30日、5月1日、5月7日及5月8日至「新竹湖濱館」並於館內餐廳消費3000元，即可以優惠價599元加購6吋母親節蛋糕「果漾莊園」、799元加購「可可夫人」。