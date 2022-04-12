高雄捷運黃線上月正式核定，高雄市捷運局12日舉辦黃線統包工程廠商說明會，吸引逾70家國內外廠商，約150人到場。高市副市長林欽榮表示，黃線工程招標原則採統包工程方式，力拚今年年底前動工，並以2028年底達通車營運目標努力。

12日高雄市府舉辦「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)統包工程廠商說明會」，現場有超過70家廠商參加，包括國內外營建、機電系統、軌道運輸等大型業者及顧問公司積極參與，說明會結束後將於近日公告上網招標。

黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，路線行經鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區、人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%。

未來黃線營運採取全程車與區間車2種路線，區間車將行駛於Y15至Y5至Y23間，班距為10分鐘。全程車分為2路線，一條為Y1至Y15路線，另一則為Y1至Y23路線，班距也是10分鐘。

林欽榮表示，在重大交通建設優先的施政主軸下，高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)僅僅是高市府交通政策其中一環，現在持續施工中的環狀輕軌、捷運岡山路竹延伸線，還有未來捷運林園小港延伸線及持續爭取中的捷運長期路網，都將提升高雄市區內大眾運輸路網覆蓋率，並使高雄捷運的路網串聯國際海、空，或者國內台鐵、高鐵等相關交通建設。

不僅具觀光價值，未來更能提供通勤、就學、轉乘及擴大區域經濟與產業效益，奠定未來高雄百年發展的基礎。