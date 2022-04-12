兆豐金控前董事長蔡友才、兆豐金前主祕王起梆被控設立鑒機公司，再違法放貸給客戶，透過轉投資鑒機獲利2億多元服務費，台北地方法院一審依偽造文書罪將蔡、王各判刑9月及3月，得易科罰金，台灣高等法院12訊問王，他做無罪答辯，並稱戮力工作未讓兆豐受損害。

檢方指控，蔡、王2016年利用兆豐資源成立鑒機，並違法放貸給潤泰集團，讓潤泰投資鑒機，違法獲取2.25億元服務費；美國紐約州金融服務署（DFS）金檢報告認定兆豐銀紐約分行有缺失，蔡友才沒開董事會，卻簽署不實「Cover letter」應付美方，致兆豐被重罰57億餘元；蔡、王、黃並在裁罰確定前，陸續賣股避損。但北院僅認定，蔡、王偽造鑒機董事會議資料辦理公司登記、蔡簽署不實「Cover letter」，涉犯偽造文書罪。

高院今傳訊王起梆，他說擔任兆豐金控董事會主任祕書期間，戮力工作，未使兆豐受到損害，對於被起訴內線交易部分，王說他出售股票純粹是考量出售持股不參加除息的成本比較低，並非知道重大訊息。庭末，法官諭知候核辦。