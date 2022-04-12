全球通膨嚴峻，美國周二將公布3月消費者物價指數（CPI），預計可能影響市場重大行情。白宮於公布前夕示警，2月CPI的漲幅，並未完全反映戰火帶來的石油、天然氣價格成本上漲，料3月CPI將「異常上升」。

CNBC報導，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）周一表示，白宮預估核心通膨與整體通膨將會有明顯差距，因為普丁帶來的物價上漲，預料3月CPI將「異常升高」。

美國勞工部將於周二公布3月CPI，經濟學家主要參考指數分為兩種，其一為所有消費者面對物價的總體數字；另一種則為扣除能源和食品價格等波動性高的核心CPI。

莎琪稱，由於天然氣價格飆漲，預期核心通膨和總體通膨的差距將超過正常水準；根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，無鉛汽油3月11日創下每加侖4.33美元的歷史新高。

莎琪指出，天然氣價格比戰爭前高出1美元，約25%的漲幅將推升3月通膨數據；此外，莎琪補充，拜登已採取多項措施抑制不斷高漲能源成本，其中包括每天釋出100萬桶戰備儲油。

美國2月CPI年增7.9%，月增0.8%，續創40年來最大增幅；而扣除能源、食品價格的核心CPI年增6.4%，月增0.5%；經濟學家預估，3月CPI將攀升至8.4%，再度創下自1981年以來新高。