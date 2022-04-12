打炒房發威，據591新建案調查，今年第一季全台推案新案共377件、戶數2.5萬戶，均較上季及去年同期縮減約一至二成左右，不過房價「沒有最高、只有更高」，七大都會區北北桃以外的竹、中、南、高，四都新案開價與成交價再飆史上新高，新竹、台中新案開價均價都首見4字頭。

受到打炒房政策影響，首季建商推案力道轉趨保守，不過房價在營建成物料成本高漲、基本面需求旺盛等因素下持續上揚，帶動推案推案總銷金額年增二成。根據統計，全台第一季新案平均開價年漲15％，二年漲幅更達可觀的37.6％。

以個別都會區來看，中南部漲幅驚人，相較於北北桃三都一年來開價漲幅約在持平至14％，不過北三都以外的四大都會區一年來開價平均上漲34～43％。除了台北市開價達每坪116萬元、新北市自去年第三季起站上5字頭，其他五都會區均開價全數站上3字頭大關，台中、新竹更站上4字頭，其中新竹在二年前不過每坪25萬元，去年第二季站上3字頭，今年首季站上4字頭，漲幅最為驚人。

591新建案指出，國內房市在升息、打炒房新制如預售屋禁止換約轉售等新制下，不確定性大增，建商推案轉趨保守，不過房價在買方在抗通膨等預期心態下積極進場，反讓部分區域新案供不應求，帶動房價持續走揚，桃園、台南、高雄的預估成交價都已極逼近3字頭，新竹接近4字頭，台中站穩4字頭。

在第一季推案熱門區段上，台北市除了傳統大安、中山等蛋黃區均有百億案量，北士科技園區等議題發酵的北投區亦一口氣推出九案，合計超過百億案量；新北市首季推案火力集中在新莊、土城等擁有重劃腹地的行政區，其中新莊案量超過320億元，占新北市整體總銷逾三分之一。

台中市場觀望氛圍濃厚，推案引擎熄火，但北屯區14期和西屯區水湳特區推案火熱；高雄則以鳳山最受矚目，一口氣有九案推出，案量多達50億元，過往幾無新案推出的鹽埕區，亦有百億指標案「港灣1號院」推出。