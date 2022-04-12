根據Morningstar最新發布的「2022年全球主題基金報告」（Global Thematic Funds Landscape2022）指出，截至2021年底，全球主題基金資產管理規模逾8千億美元，在近2年就成長2倍，不過，值得留意的是，在過去的15年中，僅十分之一存活了下來且表現出色。

截至2021年底的過去兩年中，全球主題基金的資產管理規模達到了8,060億美元，成長近兩倍，佔全球股票基金總資產的2.7％，高於10年前的0.8％。若以檔數來看，2021年，全球新推出的主題基金數量創下589檔的紀錄，也是2020年新發行基金數量271檔的兩倍以上。

全球主題基金不但檔數多，也相當吸金，晨星基金表示，2021年的淨流入尤其值得關注。截至2021年12月底，去年全球淨流入為1,880億美元，淨流入金額再創新高，超過前一年1,390億美元淨流入量。

Morningstar被動基金研究分析師Kenneth Lamont指出，近年來，全球主題基金成長幅度均是前所未見，不論是在數量或範圍上。這些基金包括具長期發展趨勢的主題，如人工智慧（AI）的科技題材、Z世代等社會概念以及再生能源或氣候變遷等實體資源的主題。

Kenneth Lamont提醒，雖然這些主題基金啟發了投資人的想像空間，但大家應小心為上。因為這些基金的設計往往更著眼於可銷售性，而非投資適宜性，很多都以華而不實的噱頭進行包裝，這類情形不勝枚舉。

晨星基金說，雖然自全球疫情蔓延以來，許多主題基金都取得了可觀的報酬。在截至2021年底的三年以來，全球半數以上的主題基金不僅都存活了下來，且表現優於Morningstar全球市場指數（Morningstar Global Markets Index）。然而，主題基金的長期績效表現並不理想，因觀察時間拉長至過去5年時，便可看到其存活率下降到了39％。

根據晨星觀察，在過去15年中，全球超過四分之三的主題基金已經關閉，僅十分之一存活了下來，且表現出色。主題基金長期績效不佳的部分原因在於，其費用往往高於非主題基金。