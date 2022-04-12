教育部提出新停課標準，教團雖然能接受，但也很擔心，未來疫情如果持續延燒，到了每天本土確診案例達1000例，小朋友在學校將更容易感染，家長也會更焦慮。因此，他們建議，教育部應該保留滾動修正的空間，一旦疫情很嚴重，就要很快將停課標準收緊。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，今天稍早之前看到中小學要1／3班級達停課標準時才要全校停課，當時覺得「這也未免放太寬了」，對學生的保護實在不夠。

彭淑燕指出，後來教育部正式公布的方案中，有增加了10班達停課標準就全校停課的選項，且學校如果因狀況緊急需要採取跟停課標準不一樣的作法，可以與教育部應變小組研商後實施，這個新的課標準就變得還可以接受。

不過彭淑燕也進一步說，今天本土確診案例已經超過500例，指揮中心指揮官陳時中預估月底每天會超過1000例，疫情這樣燒下去，家長會愈來愈焦慮，擔心孩子一旦感染，後遺症會跟著他們一輩子。因此，她建議教育部，隨時要有準備，如果疫情愈來愈嚴重，停課標準也要往收緊的方向滾定修正。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，1／3班級達停課標準才全校停課的規定比較寬鬆，適合國、高使用；對於小學及幼兒園來說來說，比較適用10個班級達停課標準就全校停課的標準。

張信務表示，疫情持續發展，教育部的停課標準也要不斷修正，譬如假如一個區域有2／3的學校都停課了，那代表病毒已經大幅擴散，就應該讓整個區域的學校都停課，以避免更多學生被感染。