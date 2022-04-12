澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制12日下午召開新聞發布會，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，新冠病毒在物體表面存活時間長短，一是取決於汙染量大小，二是環境溫度、溼度、光照和紫外線等情況。一般來說，呼吸道傳染病主要是通過近距離飛沫造成傳播，也可以通過手接觸被汙染的物體表面，在手沒有消毒或清洗情況下又接觸到了口、鼻、眼等黏膜，就容易感染。

發布會記者提問專家，近期多地在溯源裡發現確診病例和陽性物品有過接觸，Omicron「物傳人」機率有多大？為什麼之前的變異株沒有頻繁發生這種情況，尤其是非冷鏈物品傳染的情況，Omicron體外存活能力是不是增強了？入境的貨物比入境的人數量更多、範圍更廣，要如何防控物傳人？

吳尊友稱，因此，要把手衛生作為新冠防控的一個主要的措施，主要是由於Omicron既具有表現為下呼吸道的感染，又表現為上呼吸道感染，上呼吸道感染有一個典型的特徵是什麼呢？就是潛伏期短，傳播快，而且對周圍環境的物體表面汙染比較大。

他指出，新冠病毒在物體表面存活的時間長短取決於一個是汙染量的大小，還有就是環境當中的溫度、溼度、光照和紫外線情況，一般來說，物體表面汙染造成人感染的風險比較小，但是如果反覆多次接觸，又不注意手衛生，又不注意個人防護，它的風險就會明顯加大，所以對從事涉外冷鏈及涉外貨運人員定期檢測，以便及時發現感染者。

吳尊友稱，對於民眾來說，日常生活當中應對快件包裹，消毒處理後再打開，這時風險就大大減少了，平時一定要注意手的衛生、手的清潔，堅持手衛生就能夠減少汙染的物體表面而感染新冠的風險。