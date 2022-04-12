新北市府再傳公務員確診 鄰近同仁快篩出爐 17:422022/04/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市政府傳出有1名公務員確診，新北市衛生局緊急進行環境清消。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市產發局今有1名公務員確診，緊急快篩100多名員工，新北市政府下午也傳出有1名公務員確診，新北市衛生局緊急進行環境清消，並對鄰近確診公務員座位的同仁進行快篩，結果均是陰性。 新北市衛生局證實，1名採檢陽性個案任職於新北市政府主計處，目前尚無案號，為13日中央預計公布個案。目前正在進行相關疫調匡列採檢，初步疫調同辦公室座位周邊1人匡列居家隔離，同科室同仁自主快篩均為陰性，詳情待中央疫情指揮中心公布後說明。 高市刑大傳員警家屬確診！全隊急篩檢 他PCR結果出爐 彰化新增２例確診 高爾夫球男跨縣市運動確診 #新冠肺炎 #台灣 #新北市府 #公務員 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市產發局1員工居隔陰轉陽 117名員工急快篩 13:452022/04/12 生活 宜蘭公布13處足跡 羅東夜市又中鏢 民宿、麥當勞也有 17:042022/04/12 生活 竹市＋8足跡出爐 台鐵3車次區間車、 藥局都中鏢 15:202022/04/12 生活 本土今飆500例 急診醫：放棄2政策 單日恐破萬人確診 16:132022/04/12 生活 傑太日煙台南廠員工確診 急召逾百名員工篩檢 10:582022/04/12 生活 苗栗＋3 超商女店員確診 縣府急發322封簡訊 14:502022/04/12 生活 竹縣＋16 增3不明感染鏈 足跡曝光去過爭鮮、內灣老街 14:262022/04/12 生活 新北新增162例確診 3校2幼兒園班級停課 15:252022/04/12 生活 北市＋116例創今年新高 酒店酒吧群聚還在燒 已40人確診 16:032022/04/12 生活 新北＋162公布足跡 逛好市多、藏壽司、烏來溫泉山莊 15:432022/04/12 生活 校園復課鬆口氣！家長盼放寬停課標準：不然媽媽被搞死 11:032022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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