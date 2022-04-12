北市產發局今有1名公務員確診，緊急快篩100多名員工，新北市政府下午也傳出有1名公務員確診，新北市衛生局緊急進行環境清消，並對鄰近確診公務員座位的同仁進行快篩，結果均是陰性。

新北市衛生局證實，1名採檢陽性個案任職於新北市政府主計處，目前尚無案號，為13日中央預計公布個案。目前正在進行相關疫調匡列採檢，初步疫調同辦公室座位周邊1人匡列居家隔離，同科室同仁自主快篩均為陰性，詳情待中央疫情指揮中心公布後說明。