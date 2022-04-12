打開新竹創辦人鄭宏輝12日宣布「2022打開新竹」空間招募活動即日開跑，歡迎大新竹地區的各式空間場域一起加入打開行列，2022年「OPEN HOUSE HSINCHU‧打開新竹」並將於11月5、6日兩天開啟新竹的各式建築空間。

鄭宏輝表示，國際建築盛會「OPEN HOUSE打開房子」以限時48小時、免費打開城市中的建築，讓民眾走入空間與城市交流對話而聞名。

新竹市在2021年獲得OPEN HOUSE WORLDWIDE英國倫敦官方授權，成為全球第47座、亞洲第5座舉辦OPEN HOUSE建築體驗行動的城市，首度串聯67＋開放點，開啟民眾與城市的交流對話。

鄭宏輝說，打開新竹以「為世界打開1座科技與人文薈萃的城市」為主軸，展開為期3年的OPEN HOUSE計畫，第2年的打開新竹，除了要打開更多具有特色的在地空間場域之外，也邀請到美食作家舒國治從在地小吃、人文和旅遊探索的視角，為大家導讀他眼中最好看的城市—新竹。

鄭宏輝提到，為了反轉新竹「美食沙漠」的形象，自己化身百萬人氣美食部落客，走遍新竹大街小巷、投入介紹新竹美食，透過介紹美食成功行銷新竹，吸引更多人來新竹外，相信在台灣小吃教主舒國治生動筆觸下描繪的新竹，更能結合新竹科技城市與百年古城風貌，展現新竹市民最質樸的日常生活，以及新竹美食的誘人美味。

「OPEN HOUSE HSINCHU‧打開新竹」建築開放活動將於11月5日與6日兩天限時免費開放，預計將打開數十個新竹的祕境空間，邀請全民深度探索新竹的日常和非日常樣貌。打開新竹團隊即日起開放空間招募報名，招募更多打開新竹活動資訊，有興趣的民眾可追蹤打開新竹官網或FACEBOOK、INSTAGRAM社群平台。