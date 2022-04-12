日本人氣藥妝連鎖店「松本清」不畏疫情衝擊，逆勢搶進市場，南台灣1號店12日進駐高雄漢神巨蛋。（柯宗緯攝）

日本人氣藥妝連鎖店「松本清」不畏疫情衝擊，逆勢搶進市場，南台灣1號店12日進駐高雄漢神巨蛋。（柯宗緯攝）

日本人氣藥妝連鎖店「松本清」不畏疫情衝擊，逆勢搶進市場，南台灣1號店12日進駐高雄漢神巨蛋。（柯宗緯攝）

日本人氣藥妝連鎖店「松本清」不畏疫情衝擊，逆勢搶進市場，南台灣1號店12日進駐高雄漢神巨蛋，以黑色時尚全新形象的俐落風格為主題，這也是全台第20家門市。業者特地祭出超殺優惠，即起至連續21天，全館打9折、滿千送百。

松本清漢神巨蛋店今開幕式，特別邀來藝人王思佳擔任一日店長，現場開箱導覽介紹松本清南部首家旗艦店，並舉辦有獎徵答等精采活動。王思佳笑說，雖然台北也有松本清，但很想直接在高雄逛了、買了帶回台北，就是因為松本清明亮、簡潔，商品陳列清楚，加上高CP值，讓人想一買再買。

松本清董事長林保範指出，松本清2018年進軍台灣，松本清漢神巨蛋店為台灣第20家門市，也是南台灣首家，主要與漢神巨蛋理念契合，也看中巨蛋的高人氣，以及以客為尊的服務態度，像是手扶梯不會繞來繞去，從小細節可看出是以客人為出發點。

松本清漢神巨蛋店為全新形象概念店，佔地近百坪，供應萬項商品，以一站購足式為主軸，各式美妝保養類、生活用品類、保健食品類、功能性商品等商品一應俱全，主打各式獨家品牌，希望能滿足在地客的購物需求。

開幕獨享四大優惠，連續21天推出全館結帳再享9折優惠、精選類別結帳再享85折、全館滿千贈百、開架彩妝77折，開幕再加碼只送不賣。來店消費滿額贈松本清開幕限定紀念帆布購物袋（連續13日限量100個，數量有限，贈完為止）。