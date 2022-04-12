近期來說其實有非常多投資變數，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」要來幫大家一一釐清。

因上海爆發疫情後，整個長江三角幾乎難以倖免，都會有管控的狀況，台灣已經有161家公司開始宣布停工，影響到台灣的電子業相當廣泛，停工時間已經延到4月12日，甚至傳言會延到5月1日。

黃世聰表示，假設延到5月，整個4月產業沒有辦法生產任何東西，當然會排擠到接下來，幾乎是全年度整個產業的影響，今年可能對於所有的電子產業鏈是相當相當辛苦的一年。

因上海目前被管制，全球約莫有350艘以上的貨船在上海港外面這邊繞來繞去，根本進不了上海，也就是貨品進不了上海，上海的貨品也出不了，所以會對全球產業鏈會造成新一波的衝擊。

黃世聰認為，近期全球股市大跌，或多或少跟中國的疫情都有非常大關係，特別是美國科技股，民眾被關在家裡面，消費能力也不足，所以今年中國經濟看來是處於比較黯淡的一邊。連帶台灣也受到影響，近期很多昆山設廠的公司都出現大跌的狀況，當民眾的消費被排擠的時候，會減少科技產品的投資。

另外，目前疫情相當嚴峻，台灣可能解封的時間落在約6月底這個時間，所謂的解封是說，未來國人回到台灣應該不需要隔離。

黃世聰分析，長榮跟華航航等空股可以多加留意，當然長榮又比華航更好一點點；金融股的部分，美國假設今年的利息升到4%，台灣也必須要跟進，純銀行股可能會比金控股要更好，可以享受這個利差，是比較純正獲利的局面，小型銀行股可能會比大型金控股更具有一個表現的空間。