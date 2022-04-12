全中運聖火12日傳遞至台東。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

全中運聖火12日傳遞至台東。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

111年全國中等學校運動會聖火傳遞12日在台東鐵花新聚落交接，由台東縣府教育處副處長黃玉燕代表接下聖火，並一路北上在台東與花蓮縣交界的長虹橋，交由花蓮縣繼續傳遞。台東代表隊共參與16項賽事，目前在柔道、射擊等項目獲得4金、6銀及11銅，計21面獎牌

聖火12日上午10點抵達台東市知名景點鐵花新聚落廣場，黃玉燕從這次賽會聖火組人員手中接下聖火及高舉，完成台東縣交接傳遞工作，現場安排樂團及台東高商原舞團表演活動。

黃玉燕從賽會聖火組人員手中接下聖火及高舉，完成台東縣交接傳遞工作，聖火組人員也特別代表賽會東道主花蓮縣長徐榛蔚向台東縣政府、縣長饒慶鈴及縣市致敬，並贈送紀念品，黃玉燕也代表縣長回贈台東好物。

隨後由賽會聖火組人員再轉交擔任台東聖火傳遞工作的東海國中7名選手在市區傳遞，接著一路北上沿著東河、成功、長濱，於下午2點在花蓮縣交界的長虹橋，由教育處代表交由花蓮縣人員繼續逆鐘傳遞回到今年全中運主辦的花蓮縣。

全國中等學校運動會聖火自今年3月23日由花蓮縣長徐榛蔚引燃，3月24日開始全台一路傳遞離島連江縣、金門縣、澎湖縣，並於4月5日起從花蓮縣出發以逆時針方向進行本島聖火傳遞，為全中運揭開序幕。聖火車隊11日下午2時一路繞過南台灣、進入台東縣境大武國中後，在金崙大橋及多良車站等熱門景點進行傳遞，受到許多遊客們的熱情歡迎，晚間夜宿台東市區。

今年全國中等學校運動會訂於16日至21日在花蓮縣進行田徑競賽項目，台東縣派出實力堅強的代表隊隊職員共計485人、共參加16種競賽項目。而台東代表隊也在先行開賽的柔道、射擊等項目中獲得4金、6銀及11銅，計21面獎牌，成績相當不錯。