由台中市主辦的111全國身心障礙國民運動會，12日下午由台中市副市長陳子敬、體育署副署長林哲宏主持閉幕式，在台中市洲際多功能運動中心圓滿落幕。（謝瓊雲攝）

田徑好手許樂（左）今年一舉拿下8面金牌，達成大滿貫的夢想，還屢屢破紀錄，締造大會新猷，讓指導教練簡慶宏（右）與有榮焉，直讚許樂今年表現真的可圈可點，非常亮眼。（台中市政府運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

全國身心障礙國民運動會9日起在台中舉行，為期4天的精彩賽事12日下午在台中市洲際多功能運動中心閉幕，台中市副市長陳子敬將會旗交接給下一屆主辦城市南投縣，本屆台中市地主隊拿下104金、82銀、33銅，僅次於台北市，總成績勇奪大會第二名。

下午的閉幕典禮上，由台中市副市長陳子敬將運動會會旗，交接給南投縣副縣長陳正昇，並由台中子弟兵帕運柔道國手李凱琳為大會熄聖火，象徵賽會圓滿成功。

陳子敬表示，台中市長盧秀燕積極打造「酷運動、酷城市」，推動身心障礙運動不遺餘力，是全國第一個成立身心障礙體育總會的城市。他感謝教育部體育署讓台中市政府主辦賽事，服務全國各縣市代表隊近6000人，感謝每位選手在比賽中奮力挑戰、突破自我；也感謝每位幕後英雄，包括運動志工、贊助企業與工作團隊的付出，讓活動圓滿順利。

2年1度的全障運，今年賽事共分為16種類、607個項目，計有75項破全國紀錄，80項破大會紀錄，地主台中隊奪得金牌104面、銀牌82面、銅牌33面，其中「田徑」項目表現最精彩，仍在新民高中就讀的重度聽損生許樂，入選聽奧國手也是世界紀錄保持人，本屆賽事全程都有超高水準表現，橫掃8面金牌、締造大滿貫紀錄。

結束身障運賽事後，許樂本周六仍將馬不停蹄，繼續趕赴花蓮參加全中運，盼為自己在高中生涯最後一年，畫下一個美好的句點。

運動局表示，今年全國身障運推出賽場輔具租借、輪椅維修站、手語翻譯員、低底盤公車及無障礙計程車接送服務等多項措施，在聽障籃球項目更首創「行動式聽打」，友善服務大升級；更與體育大學運動傳媒合作，出動上百名學生全程協助賽會紀錄，在賽事官網上，留下動人的畫面、與選手們勵志感人的故事。