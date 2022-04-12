工業電腦廠事欣科(4916)3月營收2.35億元，年增26.02%、月增48.83%；第一季營收5.43億元，季增14.61%、年增25.67%。事欣科去年每股盈餘1.29元，成功轉盈，周二董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利0.4元、資本公積發放之現金0.1元，每股共擬配息0.5元，以周二收盤價30.05元計算，現金殖利率1.66%。

不畏自營商連6日賣超，周二外資再度轉買超，事欣科收漲1.35%報30.05元，重返年線、30元關卡。

事欣科去年每股盈餘1.29元，成功轉盈。事欣科今年三月、第二季被積壓的訂單都會陸續出貨，訂單也持續增加當中，其中低軌衛星，也有專案在談合作，目前正待開花結果之時挹注營運，博弈方面也因疫情逐步解封而陸續看見，缺料預估今年下半年緩解，產能利用率估會再往上，公司維持今年看好各產品線，今年月營收挑戰重返2億元，3月已經順利達成，並可望逐季走高，年度目標雙位數成長，獲利也可望有向上的成績表現，法人預估EPS達3元以上。