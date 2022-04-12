國內今(12)日新增551例本土病例，創今年單日新高紀錄，其中以新北市新增162例最多，根據疾管署最新公布的全國確診地圖顯示，新北市今年累計病例已破千例，達1442人；此外，值得注意的是，台中市一夜變色，確診人數70人，從原本的橘色變成橘紅色。

又有1縣市一夜變色！最新確診地圖曝光，新北數字驚人。(圖/截自疾管署官網)

疾管署今天下午14：19更新的本土病例地理分布圖顯示，今年累計病例破百的縣市有：新北市1442例、桃園市790例、台北市690例、高雄市506例、基隆市481例、新竹縣184例、花蓮縣157例，共7個縣市都呈現深咖啡色。

超越去年三級警戒！ 本土今暴增551例再破記錄

值得注意的是，台中市一夜變色，從橘色變為橘紅色，今年累計確診人數70人；此外，花蓮縣157人，是目前東部唯一確診人數突破百人的地區，而南部地區，除了高雄市破百之外，台南市也有85人、屏東縣81人，統計全台光是4月本土病例就有3706例，今年累計病例已達4797人。

目前台灣本島只剩連江縣和澎湖縣仍維持今年零確診，指揮中心表示，今天新增的551例本土病例個案分佈，以新北市最多(162例)，其次依序為：台北市(115例)，高雄市(61例)，桃園市(53例)，基隆市(37例)，花蓮縣(31例)，台中市(26例)，新竹縣(16例)，屏東縣(14例)，台南市(9例)，宜蘭縣及新竹市(各8例)，嘉義縣(4例)，苗栗縣(3例)，雲林縣(2例)，彰化縣及南投縣(各1例)。