「言重了!」巴西主要報紙《聖保羅頁報》11日在網站突然發了一篇關於英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的訃聞報導，斗大的標題寫著享耆壽「XX歲」、死於「XXXXXX」，疑似手滑不小心出版。然而，過沒多久便火速刪文，並發聲明表示這是「技術性失誤」。

jornalismo: Folha erra ao publicar obituário da rainha Elizabeth 2ª https://t.co/pchWUKphwN — Folha de S.Paulo (@folha) April 11, 2022

英國《衛報》（The Guardian）報導，《聖保羅頁報》(Folha de São Paulo)是巴西最大的紙媒，也是南美洲發行量最大的報紙。昨(11)午間竟然大出包，誤刊登一則英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世的震撼報導，當他們意識到錯誤時也隨即刪文，不過還是逃不過網友手刀截圖。可以看到，標題清楚寫著「英國歷史上最長壽的女王離世，享耆壽XX歲」，1,300字的內容表達了對女王的敬意。

手滑鬧出烏龍新聞使不少網友紛紛轉發，第一時間許多人還沒搞懂發生什麼事，只是驚嚇到難以置信。文章被撤下後，他們又再發了一篇「聖保羅頁錯誤報導女王的死訊」為題的道歉文，將手滑歸咎於「技術性失誤」，試圖解釋:「新聞媒體通常會先準備好任何可能發生的情況，像是國家領導人或公眾人物的離開。」然而，社交平台上網友似乎很不買單，出現一系列迷因梗圖(meme)揶揄，有人直呼「巴西何時會有稱職記者?」、「超不專業…」、「感覺是實習生…」、「理由好瞎!」