台東縣第1座社區心理衛生中心，12日正式揭牌啟用。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

近年重大災難及治安事件頻傳，加上疫情陰霾，民眾的心情都很鬱悶，也突顯心理健康議題的重要，台東縣第1座社區心理衛生中心12日正式啟動，有諮商心理師、臨床心理師、護理師、精神關懷訪視員、自殺關懷訪視員等專業人力進駐，提供一站式專業服務，陪伴民眾面對壓力，走出心靈幽谷。

為了強化社會安全網，台東縣第1座社區心理衛生中心12日由縣長饒慶鈴、衛福部心理及口腔健康司長諶立中等人共同揭牌後正式啟動，將提供專責的心理諮詢、諮商與身心科個案關懷訪視、家庭支持、社會資源連結及轉介等服務。

饒慶鈴表示，該中心目前設有諮商心理師、臨床心理師、護理師、精神關懷訪視員、自殺關懷訪視員等共14位專業人力，提供一站式、更親近的專業服務，在關懷、追蹤相關個案以外，也提供促進心理健康的課程；明年起也將陸續在縱谷線關山鎮及海岸線成功鎮各建置1家。

饒慶鈴指出，縣民近年接連遇到普悠瑪列車脫軌、太魯閣事故等災難，為協助受影響人員恢復身心健康，心衛中心也結合《台東縣身心靈療癒暨重建行動計畫》活動，為受創者家庭及救災救難的前線人員，提供系列身心療癒課程。

行動計畫系列課程將於5月20日至6月26日辦理，邀請賴佩霞等頂尖師資群，提供專業知識與療癒方法，同時也培育在地種子師資，課程全程免費，事故受創者與家屬、警消人員、社工、醫護、心理專業人員等皆可參加，即日起開放預約報名。