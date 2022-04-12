衛福部長陳時中是否將參選台北市長，他今天接受廣播專訪時鬆口，曾與蔡英文總統「非正式談過」。對此，陳時中今在立法院備詢時，被立委追問「非正式談話是在什麼場合」，他說，因為是非正式，所以印象不深刻；但他強調，如果現在是備戰狀態，絕對不會是這樣子。

陳時中今接受廣播專訪時提到，這波疫情應該會在6月底走到尾巴，旋即被主持人追問，這是否意味6月底後會宣布參選市長？他說，「我想不是沒談過」；當被問到是否已與蔡英文總統談過嗎？陳時中又說，「有非正式，這樣我很難回答，防疫是第一重要任務，做好後有任何可能才有其他做法。」

對此，國民黨立委吳斯懷今質詢時詢問陳時中，「你還要不要選市長？很多媒體每天報導你的行程，今天又說蔡總統約見，請問你認為選舉重要，還是全民防疫重要？」陳時中表示，當然是全民防疫重要。

國民黨立委鄭正鈐質詢時也詢問，陳時中所謂的非正式談話，是在什麼樣的場合？未來將在什麼時候宣布這件事？陳時中表示，因為是非正式，所以印象不深刻，「在地方有時候會稍微會關心一下、了解一下，但不是正式的詢問，或任何的正式場合來問。」

鄭正鈐表示，近來台灣每天確診數都超過400例，疫情非常緊繃，但陳時中還是繼續跑行程，這是否已經是進入選舉的備戰狀態？陳時中回應，「如果我備戰狀態絕對不是這樣子。」他說，現在還沒有在準備，出入的行程，最主要以宣導為目標，跟民眾溝通防疫的事情。

對此，鄭正鈐表示，陳時中認為自己還沒進入備戰狀態，但台灣目前依方面處於無法清零的狀態，政府又不願意直接宣布要與病毒共存，處在「卡卡的狀態」，因此呼籲行政院長蘇貞昌，與其讓部長跑行程參選，乾脆明快地直接去當候選人，而不是卡在CDC當指揮官，導致防疫工作也變得卡卡的，陳時中的選舉也會卡卡的。

對此，蘇貞昌表示，不會有這種狀況，目前陳時中都是為了防疫在做宣導。