金管會12日宣布，國泰世華銀行在2021年11月及今年2月、3月分別發生數起資訊系統問題，欠缺妥適緊急應變處理機制，影響客戶使用金融服務穩定性，違反銀行法及有礙健全經營之虞，除罰鍰200萬元外，還被暫停今年246台ATM的新設、拉高作業風險在6月底前要增資7.5億元、究責相關經理人及研議向委外廠商追償，算是近期因資安事件懲處重大的案例。

銀行局表示，國泰世華銀在2021年10月17日進行EFT系統及資料庫升級作業後，次日發生系統異常，影響網路銀行跨行轉帳交易、自動化服務設備（ATM）存提款、轉帳交易逾時，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳等情況。

2021年10月19日上午再次發生相同的交易異常情事，累計受影響的帳戶數為3萬2,452戶。之後國泰世華銀為配合新功能上線而進行EFT系統改版，在2022年2月22日上線時再度在當日發生相同的交易異常，受影響的帳戶數2,015戶；在2022年3月15日因EFT系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數732戶。

金管會認為國泰世華銀內控制度有三大缺失，一是未妥適建立重要資訊系統轉換的事前準備工作及事後事件管理作業。在EFT系統升級時，壓力測試未考量交易峰期外部環境的影響，亦未充分評估參數設定之合理性。另未將分行及客服中心等對外溝通單位納入緊急應變計畫及教育訓練與演練。

二是未確實建立通報主管機關的程序，即通報金管會程序未具即時性；修訂的資訊事故通報主管機關之程序，需補強通報主管機關之時限。

三是未確實執行內控制度，就資訊服務變更作業，規定審查上線前準備工作與上線步驟是否完備，未確實執行。

金管會對國泰世華銀除開罰200萬元外，考量國泰世華銀EFT系統發生多次缺失，造成ATM功能異常，其ATM臺數為金融機構排名第二，發生相關異常對客戶影響重大，有礙健全經營之虞。為保障客戶權益，在國泰世華銀改善情形經金管會會認可前，國泰世華銀今年已經金管會會核准增設246台的ATM，除於金融服務欠缺地區及無障礙ATM外，必須暫停設置。

同時，有四大要求，一是國泰世華銀就所提改善措施，應經獨立第三人查核並提報董事會報告，並由稽核單位列管追蹤及納入內部查核重點。

二是國泰世華銀行未來重要系統轉換、架構重大調整或跨版本升級前，應建立仿真測試環境，針對測試及營運環境的系統資源差異處，強化相關參數比對、測試驗證及程序演練等，以提升模擬驗證的仿真程度。另應請資安專責單位參與轉換前關鍵準備工作，如架構審查、上線變更審查及風險評估、上線協調會議等具資安控制性的事項，並由資安長發揮統籌資安政策推動與資源調度的工作。

三是國泰世華銀全面檢討本案違規行為所涉業務（含資訊）等相關單位的經理人及職員責任，並研議對委外廠商追償的必要性。

四依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」，就第二支柱監理審查要求該行增加作業風險的相關資本計提，6月底前要增提7.5億元資本。