家住桃園市中壢區的71歲徐姓老翁，每天會搭公車前往新屋區大坡一處自有的菜園巡視，家人11日發現老翁一早出門，直到晚間都還沒回家，趕緊跑到菜園尋找，卻發現老翁躺在地上死亡多時而報警。員警到場後發現現場無打鬥痕跡，而死者手臂有擦傷，懷疑是老翁因為跌倒無人發現導致身亡，初步排除他殺嫌疑，警方蒐證後報請桃園地檢署辦理司法相驗，以進一步釐清死因。