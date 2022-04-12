桃園老翁陳屍菜園內警排除他殺 將相驗釐清死因 17:562022/04/12 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園老翁陳屍菜園內警排除他殺將相驗釐清死因。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家住桃園市中壢區的71歲徐姓老翁，每天會搭公車前往新屋區大坡一處自有的菜園巡視，家人11日發現老翁一早出門，直到晚間都還沒回家，趕緊跑到菜園尋找，卻發現老翁躺在地上死亡多時而報警。員警到場後發現現場無打鬥痕跡，而死者手臂有擦傷，懷疑是老翁因為跌倒無人發現導致身亡，初步排除他殺嫌疑，警方蒐證後報請桃園地檢署辦理司法相驗，以進一步釐清死因。 不挺羅智強選桃園 「過來人」曝慘敗經驗 糖果包裹夾藏500萬大麻闖關 主嫌陽明山飛車狂飆遭捕 #老翁 #菜園 #發現 #排除 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網路民調大勝陳時中 羅智強曝真相指「最希望和他切磋」 09:522022/04/12 政治 桃市府色狼離職 同事交接驚見百張私密照 下場慘了 13:072022/04/12 社會 韓國首發現Omicron變異株XL病例 接種3劑仍感染 12:512022/04/12 國際 桃園龍山國小爆6生確診感染源不明 1300師生急採檢 16:372022/04/12 生活 六都政黨民調曝光 國民黨靠這兩大咖才「力保兩都」 17:282022/04/12 政治 立院將審公教退撫條例 國大協會籲：新舊制並存供選擇 14:282022/04/12 生活 老翁接電話聽「兒子欠債被打到滿身血」 警淡定：假的啦 09:532022/04/12 社會 桃園查農地違規遭嗆缺錢 地政局：變月普查 04:102022/04/12 地方新聞 俄烏慘況 基輔迄今已發現1222具遺體 04:102022/04/12 話題觀察 乳癌患者年輕化 不是只有家族遺傳癌症史的專利 11:232022/04/12 健康 金門七旬翁出門打疫苗走失 警方與鄉親協尋平安回家 16:012022/04/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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