花蓮地政處長吳泰焜擔任國有財產署北區分署花蓮辦事處主任期間，疏未善盡監督管理之責，以致負責辦理換約人員辦理林姓力子續租國有土地時，無權擴占毗鄰大面積約6萬5001平方公尺之國有土地，懲戒法院將吳男判決休職1年6月。可上訴。

這起案件導因國有土地換約續租前，針對林姓男子違法擴占國有土地使用等情，監察委員調查期間，國產署已發文要求花蓮辦事處就占用、租約案做提報，不料花蓮辦事處仍啟動系爭換約續租。

財政部移送指出，吳男對於該換約續租，怠於執行職務之違失行為，任由林男以承租687平方公尺之小面積國有基地作為掩飾，進而無權擴占毗鄰大面積約6萬5001平方公尺之國有土地，與他人合作經營休閒農場對外牟利。

懲戒法院第一審認為，吳男致使人民誤以政府機關放任違法占用，損害政府機關信譽甚鉅，惟念其從事公職尚無不良紀錄，判決休職1年6月。可上訴。