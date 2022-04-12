台中市12日新增26例本土確診個案，主要分布在3個傳播鏈。（馮惠宜攝）

東勢校園群聚案整個傳播鏈已衍生東勢區11人、大里區1人確診（台中市政府提供）

大里空調老闆確診，其住太平區一家三口也確診。（台中市政府提供）

東勢養護中心實習生確診後，其兩名同事也陰轉陽。（台中市政府提供）

台中市12日新增26例本土確診個案，其中有9例是東勢校園群聚及其衍生案例，還有日前染疫大里空調技師同事一家3口，還有1名20歲北區服務業男子是4月9日參加阿妹演唱會染疫，還有1名20歲北區女姓（案28811）感染源不明，1例為在台北工作的設籍霧峰男子（案28813）其他有9例為居隔中陰轉陽。

台中市12日本土個案激增到26例，主要傳播鏈包括東勢校園群聚，就新增8例，目前該傳播鏈已有10名就讀東新國小及附幼、東勢國小、新家家幼兒園童確診，還有1名學生家長（案28516）以及1名學童住在大里的阿姨（案28636）確診，3天已有12人染疫。

另一主要傳播鏈則為11日公布確診40多歲空調公司老闆（案27650）住太平區的同事（案28642）及其開美容工作室的妻子（案28643）、就讀東平國小的小孩（案28810），因老闆確診被匡列，一家3口採檢確診。而日前東勢區爆出老人養護中心實習生（案27174）確診，安養中心就地封院，其被匡列居隔中的兩名同事原一採陰，11日出現症狀再採檢轉陽。

居隔中陰轉陽的還有南屯區50多歲婦人（案28517），因和先生（案24376）到桃園照顧孫子確診，匡列居隔期滿採檢PCR陽性。居隔在收斂的傳播鏈還有霧峰區從事電商40多歲女子（案26150），其先生和兒子、女兒（案28642、28643、228644），居檢中出現症狀，PCR三人都陰轉陽。

新增個案中還有一北區20多歲男子（案28299）是4月8日、9日到台北參加阿妹演唱會，返回台中出現喉嚨痛，經兩次快篩後到醫院PCR確診。