侯昌明、曾雅蘭是台灣演藝圈明星夫妻檔，婚後育有一子一女，時常分享家庭生活。去年是兩人結婚20周年，侯昌明大手筆送200萬名牌包給曾雅蘭，未料近日他發文透露，老婆逛街時緊摟兒子「跟情侶一樣」，讓侯昌明怒吼：「搞什麼啊！」引起網議。

侯昌明今（12日）在臉書抱怨：「你看啦！都只會說爸爸特別疼愛女兒，我們和兒子三個人在台中逛街，母子兩個人跟情侶一樣，根本無視我的存在」照片中，曾雅蘭梳著高馬尾，身穿平口純白上衣和牛仔寬褲，親密著摟著身材高大的兒子，侯昌明只能跟在母子倆的後面，眼神死地拍下合照，哀嚎地說：「搞什麼啊！我好想女兒啊！」

演藝圈星友朱海君留言安慰：「哥～～～先不要慌張啦，我們要買單時就會眼裡都是你了」侯昌明無奈地回：「買單……心情會更差」，唐從聖則哭笑不得地說：「當父親的胸懷…也是當男人的悲哀」。

其他網友也紛紛留言：「有牌照的小王（抗議無效）」、「這很正常，有了兒子後，老公就沒啥地位」、「確定是兒子？會不會是小王，他們倆逛街剛好被你逮到……」、「這背影毫無違和感啊！超親密的一對情侶」、「不用忌妒兒子是老婆的情人」，侯昌明一一回覆，並感嘆：「孤單啊！」