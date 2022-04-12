半導體設備廠京鼎精密（3413）12日宣布，已獲得全球最大的半導體和顯示器製造設備供應商應用材料公司的投資。本次私募發行股數8,117張，私募價格每股210.22元，為參考價格228.5元之92％，投資金額約新台幣17億元，在交割完成後，應用材料公司估計將持有京鼎8.4％股權。

京鼎表示，本次私募資金用途係為充實營運資金，預計應用於協助加速產品開發和營運擴充，藉以提高公司未來營運績效與競爭力，對股東權益產生正面助益。

京鼎總經理邱耀銓表示，應用材料公司是我們最大的客戶之一，當京鼎在下一階段展翅高飛時，欣見雙方加強合作機會。這項投資將加速我們公司成長，擴充實力，以滿足半導體設備市場強勁的需求。

應用材料公司資深副總裁暨半導體全球營運與企業品質處吉諾．艾迪亞戈（Gino Addiego）博士表示，應用材料公司對京鼎的投資，是基於過去20年成功的業務合作關係，京鼎是一家穩定高績效供應商。我們認為，這次對京鼎的投資能促進我們更堅實的供應鏈，並強化點對點產品週期支援的絕佳契機。