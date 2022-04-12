東洋（4105）12日宣布，自製雙磷酸鹽類（Bisphosphonate）學名藥，成功獲食藥署（TFDA)核可上市許可證，預計第三季可望市並取得健保核價，未來將採自費與健保價並行模式進軍市場。

此外，東洋也啟動「疫苗」與「麻醉」雙方引擎布局，相應調整業務組織，在重症醫療事業群轄下增設該兩大事業部，希望藉延攬新團隊達成專業分工、開拓商機、加快導入國際新品進程的營運目標。

為滿足國內醫療保健需求，東洋長期投入胃藥、鈣片等產品的研究開發。

根據國民健康署資料顯示，國內65歲以上老人平均每5人就有1人患有骨質相關問題，而為服務即將到來的超高齡化社會，東洋也投入開發雙磷酸鹽類、用於骨質相關問題的學名藥，此次取得骨胳用藥藥證，規劃第三季上市並同步取得健保藥價，未來將採自費與健保市場並行模式，為醫病提供多元治療選擇也強化東洋在骨骼醫療保健領域布局。

另外，有鑑於「術後加速康復」（Enhanced Recovery After Surgery, ERAS）是近年重症抗感染界積極倡導的全人照護觀念，東洋已規劃在5年內，逐步導入可用於手術各階段的長、短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，藉此提升治療照護品質。

東洋表示，組織異動是為了強化疫苗自費市場拓展與加速麻醉相關產品上市的階段性工作，藉此健全整體營銷策略；而自製用於骨質相關問題的雙磷酸鹽類學名藥獲領藥證，則代表醫療保健產品線涵蓋範圍更加完整，兩大實質進展雙雙為長期營運添加成長動能。