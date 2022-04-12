人口加速老化，不動產的繼承與未繼承都創下新高。據統計，去年底全國未辦理繼承土地高達1.7萬公頃，比金門縣面積還要大，且未辦理繼承的建物面積高達59.7萬坪，相當於5.3棟的台北101大樓，推估全台未辦理繼承的不動產價值遠超過千億元，去年的繼承移轉登記6.3萬棟也創下新高。

內政部統計年報顯示，2021年未繼承土地有1.7萬公頃，較2013年增加近一倍，且未繼承的建物面積達59.7萬坪，也較2013年增加逾一倍，顯示人口老化的趨勢正在加劇。

尤其未繼承的不動產價值驚人，至今年4月，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有19,149筆，面積逾315公頃，建物2,425?棟，依公告土地現值計算，高達808億餘元；新北市逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有11.4萬筆，面積逾3,591公頃，桃園市與台南市也各有超過1千公頃土地無人繼承，房仲業者推估，全台因逾期未辦繼承登記的不動產價值，遠遠超過千億元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，隨人口持續老化，愈來愈多人遇到不動產繼承的問題，繼承雖然屬於世代間的財富轉移，但早年長輩孩子生得多，若生前沒有妥善規劃好遺產分配，等到辦理繼承時，可能遇到親屬間意見不同的問題，不動產繼承最難解決的還是人的問題。

曾敬德指出，常見未辦理繼承的原因包括找不到繼承人、繼承人之間意見不合、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。