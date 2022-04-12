龍巖今（12）日表示，龍巖慈善基金會正式設立「龍巖生命教育獎學金」，並提供南華大學生死學系實習生計畫，以藉由更深入的產學合作，把生命教育向上紮根，強化生命服務的人才養成。

龍巖表示，龍巖慈善基金會以生命關懷與生命教育為服務核心，今年特別成立「龍巖生命教育獎學金」，計畫與南華大學攜手為台灣的生命教育帶來善的傳遞，提供生死學系一～四年級家境清寒且成績優異的學子，每學期萬元獎學金，鼓勵優秀學子在求學階段精益求精，更期許學子畢業後投入生命產業工作能秉持行善之心回饋社會，將點滴的小愛化成大愛，以專業、慈悲的心從事生命服務事業。

龍巖表示，台灣禮俗大師徐福全、現任南華大學講座教授，歷任台灣科大、銘傳大學教授，具有豐富的禮俗專業學問，40年來教過的學生超過16,000人，更擔任龍巖的禮儀顧問，為龍巖培育專業的禮儀人員。

龍巖表示，徐福全長年投入教學，看到學習優異但家境清寒的學子，希望能在學習上能受到更好的幫助，因此連結龍巖慈善基金會推動「龍巖生命教育獎學金」計畫，提供生死學系一～四年級家境清寒且成績優異的學子，每學期各學年挑選3名，每人可獲得一萬元的獎學金。

龍巖表示，多年來秉持對生命的尊重，不斷提升生命服務的品質，更重視生命教育向下紮根與人才養成。南華大學是台灣唯一設有生死學系的大學，致力於培育生死關懷及生死服務事業之高級專業人才，注重生命服務品質與死亡尊嚴，近年來持續選拔優秀學子到龍巖進行職場見習，為雙方的產學合作建立良好的基礎。

龍巖表示，另外也與南華大學長期發展產學合作，建立【實習生計畫】，每年甄試生死學系的優秀學生進入龍巖，於全台各禮儀服務據點，進行實習，實習結束後，龍巖提供表現優異的同學們就業機會，希望從校園直接連結職場，讓在校所學能學以既用，進而為生命服務產業奉獻所學專長。

南華大學校長林聰明表示，學校極為重視學生的品德，致力推動生命教育，透過正式課程、非正式課程、活動推廣及環境形塑等實踐面向讓生命教育融入校園教學與輔導活動中，更成立「臺灣生命教育意象館」，依各教育階段別設計多元豐富的生命課程及體驗，藉以連結臺灣生命教育伙伴，跨界整合資源，展現臺灣生命教育的能量，引領臺灣的生命教育與國際接軌。

龍巖慈善基金會董事長梁建芸表示，真心期待通過這樣的產學交流合作，加強學術與產業共同進步，讓有志於生命服務產業之學子專心向學，不忘初心，努力創造生命價值。