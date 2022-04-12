「這雙鞋」暖哭網友！1名網友日前在超商門外發現1雙滿是汙泥的骯髒步鞋，進到超商後發現1名男子拖鞋、赤腳走在裏頭，男子疑似擔心鞋子弄髒超商地板才脫鞋；照片曝光網友留言喊「心都酸了」、「身為便利商店職員，我看到偉人了」，也有網友說不少工人都在超商門口拖鞋，是非常貼心的行為。

有網友在臉書「爆廢公社」發表2張照片，照片中一處超商的門口出現1雙沾滿土黃色泥沙的髒鞋，而鞋子的主人出現在第2張照片中，該主人竟「拖鞋」赤腳走進超商內，疑似是擔心鞋上泥土弄髒超商地板，於是主動脫鞋在門口，照片曝光引發討論。

1名網友日前在超商門外發現1雙滿是汙泥的骯髒步鞋，進到超商後發現1名男子拖鞋、赤腳走在裏頭，男子疑似擔心鞋子弄髒超商地板才脫鞋。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少網友紛紛留言大讚對方的行為「做工的人很常這樣，大家請體諒一下他的本意」、「身為便利商店職員，我看到偉人了」、「看了，心都酸了」、「無論發自內心還是作秀，肯這樣做就給讚」、「這雙鞋的主人，也太體貼了吧」、「鄉下人都很古意，種田滿腳泥沙，脫了鞋子才要進門，我都說直接進來就好，每天都有在掃地」、「貴在人品貴在修養，這是一位有修養的年輕人」、「真的很貼心，也常看農夫把水鞋放外面赤腳襪子進商店」、「以前我在便利商店上班，真的很多工人都會把鞋子脫下來放電動門旁邊才進來」。

先前也有其他網友在臉書「爆廢公社」分享了在超商門口看到的畫面，只見一位工人準備進超商購物，他擔心鞋子上的泥巴弄髒地板，就將鞋子脫在門外，原po說「您的舉動讓我感動」；也有網友在臉書PO一間超商外頭地上擺放著一雙骯髒的工作鞋，卻沒看到鞋主人。