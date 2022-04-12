台中市議會今天召開定期會，進行市長盧秀燕施政總報告，國民黨議員黃健豪質詢指出，有民進黨參選人質疑是否已賣掉水湳青創土地，引發爭議，市府應說清楚；盧秀燕強調，該處土地「一筆都沒賣」，現在土地買賣資訊很公開透明，究竟有沒有賣？一查就知道。

水湳經貿園區土地是否遭市府賣掉了？近日掀起口水戰，針對綠營市議員擬參選人抨擊「青創基地消失在水湳經貿園區」，國民黨台中市議員楊正中的兒子楊大鋐，日前還曾到水湳經貿園區、站在創研一的土地上反擊對方根本是睜眼說瞎話。

市府也表示，依照2016年前市長林佳龍任內、市府公告都市計畫的版本，原本規畫作為「青創園區」的「創研一」共13.67公頃，目前「一筆都沒出售」，仍由台中市經濟發展局持續招商中。

市府強調，市府2019年公開標售創研段2、3、6、7地號等4筆土地，屬於開發成本攤提的配餘地，使用分區屬於創研二，該處依2016年公告都市計畫可容許做為連棟住宅、集合住宅、商務住宅、辦公室事務所及工商服務業等類別使用，不屬於「青創園區」的範圍，標售所得價金也將全數償還開發債務，降低利息負擔。