澎湃新聞報導，上海關聯陽性感染者占比高達73％的江蘇蘇州，12日下午召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，市委常委、副市長顧海東表示，目前蘇州市沒有封城計畫。但對出現疫情地區，採取嚴格管控措施，包括畫定封控區、管控區、防範區，做好群眾生活保障。

顧海東說明，12日0時至15時，蘇州全市新增陽性感染者31例，涉及7個縣級市（區），明顯呈現出多點散發的態勢，存在局部擴散的風險。

從3月10日0時至4月11日24時，蘇州累計報告本土確診病例10例（均為輕型），本土無症狀感染者364例。

從人員情況看，市外關聯病例較多，其中上海關聯陽性感染者占比高達73％。從區域分布看，毗鄰上海的板塊陽性感染者數量最多，昆山占全市的49.6％，太倉占了15.8％。

《姑蘇晚報》報導，截至12日12時，蘇州市現有封控區112個、管控區93個、防範區15個。昆山從4月6日開始7天全域靜態管理，12日已是最後一天；太倉市從4月11日開始全域靜態管理；蘇州工業園區婁葑街道部分區域從今天0時開始靜態管理。

顧海東表示，目前，蘇州沒有封城計畫，但對出現疫情的地區，採取嚴格管控措施，包括畫定的封控區、管控區、防範區，在做好群眾生活保障的情況下，依規範落實管理舉措。

疫情防控需要市民的配合，現在最關鍵的是需要大家慢下來、靜下來，全社會除了保障市民生活和城市基本運行之外的所有聚集活動一律取消，讓管控措施跑得比病毒傳播更快一點。

同時，在符合防疫要求的前提下，農貿市場、超市、藥店、醫療機構、僅提供外賣的指定餐飲類企業，正常營業。