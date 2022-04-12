中國歐盟商會稱，中國的新冠肺炎疫情防控政策對很多企業造成干擾，破壞全球供應鏈的穩定。中國外交部發言人趙立堅今天（12日）在例行記者會上回應，任何防控措施都會有一些代價，同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的；事實證明動態清零總方針符合中國實際情況，無論是從確診死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。

趙立堅表示，中方動態清零政策和防疫規定，基於科學和專家意見，符合中國實際和世界衛生組織指導原則，有力的保障了在中國居住生活的中外公民生命安全和身體健康，為全球抗擊疫情作出了重要貢獻。包括世衛組織在內的國際社會對此普遍予以高度評價。

趙立堅坦言，去年以來中國內地疫情出現多點散發，部分城市採取了一系列防控措施，雖然這些措施對生產生活產生了一些影響，但這些影響是短期的，波及範圍也是有限的，它可以保證全國絕大多數地區和絕大多數人正常的生產生活。「當然，任何防控措施都會有一些代價，同保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。」

趙立堅表示，事實證明動態清零總方針符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。無論是從確診死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長作出了重要的貢獻。

趙立堅強調，他願重申，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變。中國願繼續同各方加強合作，為全球經濟持續復甦注入動力。