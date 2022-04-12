台東縣府教育處公布台東縣國中小正式教師甄選時間。（本報資料照片）

台東縣府教育處公布台東縣國中小正式教師甄選時間。台東縣校園示意圖。（蔡旻妤攝）

台東縣府111學年度國中小正式教師甄選簡章預計在5月13日公告、7月6日筆試，預計招考國中教師約20名、國小教師約70名。縣府表示，歡迎有熱誠的教師踴躍報名，加入台東教育行列，共同為台東教育貢獻一份心力。

台東縣府教育處表示，台東縣國中小正式教師甄選定於今年7月6日辦理筆試，國小及國中甄選簡章預定5月13日公告，實際開缺數及類科將以公告之簡章為準。

另外，原訂去年辦理國中小正式教師甄選，因疫情嚴峻，教師甄選的考生來自全台不同縣市、跨縣市流動應考，恐造成防疫破口；另考量疫情變化，考試日期一再延期的不確性，因此決定取消。

由於111學年度國小減班趨緩，國中因少子化隨仍有部分學校須減班減員，經評估後仍有辦理教師甄選需要，名額依教師退休、介聘調出人數及各校師資科別缺額等綜合考量，期望透過辦理教師甄選降低代理教師比率，教師優先分發偏遠地區學校，可望為台東教育界帶來新血新思維。