國民黨立委拿出台電3月10日所發「需量反應負載管制措施『校園空調自動需量反應』」公文，所謂班班有冷氣其實是班班會限電。台電說明，需量管理是世界節能趨勢，推動班班有冷氣時，台電同時會提供節省電費的方案給學校自由選擇，並不是限電。

台電表示，全球包括各大科技廠、大賣場都在使用能源管理系統(EMS)，都是連網遠端監控、智慧使用的趨勢，透過班班有冷氣政策，台電也推動此系統，讓學校的能源管理進化。

台電表示，立委所提出的需量反應公文，是一個智慧能源管理的方案。學校可以自由選擇加入，台電則提供電費扣減優惠。每間學校樣態不同，有些學校位於氣溫較低的山上，或是有時班上只有少數自習學生，這時候可以選擇僅開28度的少用電做法，而台電就提供電費扣減的誘因。

台電說明，相關方案不僅是自由選擇，也有配套措施。參與的學校如果有特殊活動或課程，也可以前一天先通知台電，就可以豁免不必少用電（每月可以有四天的額度）。即使參與選擇後，也不會強制關冷氣，而是視需求變成開27或28度，依然讓學生可在舒適環境中學習。

台電指出，智慧能源管理系統在全球已經廣泛使用，包括台灣的半導體大廠、主要的大賣場、科技業工廠等，都有相關系統。透過連網機制，可以顯示用電量及遠端監控。台電引入學校的能源管理系統，與家庭中的智慧家電相似。而需量省電費方案也是提供自由選擇。

台電尊重立委問政權利，但仍希望向社會說明清楚，畢竟，若學校自願把冷氣調成28度，卻被講成限電，與事實差距甚大。