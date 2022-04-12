甫宣布投入台東縱谷線縣議員選戰的鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭，在酒店前開好、開滿的花旗木林（又稱桃花陣雨樹）與資深縣議員陳宏宗不期而遇，老幹、新枝在粉紅泡泡的氛圍下笑談選情，雙方交鋒未見硝煙味。

台東縱谷區縣議員（第4選區）應選2席，目前除了陳宏宗、潘貴蘭以外，還有池上鄉長張堯城、關山鎮長戴文達都要轉換跑道，及民進黨籍的林金樺，5搶2局面，競爭激烈。

鹿鳴溫泉酒店花旗木林正盛開，11日請來鹿野在地的建鋒樂團演奏，縣議員陳宏宗隨著樂團首度踏上潘貴蘭的地盤，兩人簡短寒喧後，陳宏宗馬上切入主題說：「董事長妳要參選議員應該沒問題，因為妳的很多做法都貼近民意，政治人物就是要走進人群」。

潘貴蘭則肯定陳宏宗對鹿野幫助很多，她謙虛地向陳說「我要多跟你學習，你第1，我只要第2就好」，陳則回應「年輕人做事情有幹勁，好好做，以後你會勝過我的」，老幹與新枝在滿是粉紅泡泡的桃花林下初次交鋒，顯得一派輕鬆。

42歲的潘貴蘭是台東縣觀光協會理事長，父親潘永豐在鹿野地區農會當了8任總幹事，母親林惠就則是台東縣前副議長，在地方擁有一定的人脈，鹿野鄉已經12年沒有縣議員，這次以新人之姿投入選戰，要為鹿野鄉親發聲。

已經當了15年縣議員的陳宏宗雖然是關山鎮人，但是長年深耕地方為鹿野鄉服務，每次選舉都在鹿野拿到不少票，對於這次潘貴蘭參選，外界擔心可能會瓜分票源，陳宏宗老神在在地說「我是第1名，另外1席給其他4人去搶」。

台東縱谷區縣議應選2席，除了陳、潘以外，還有池上鄉長張堯城、關山鎮長戴文達都要轉換跑道，另有民進黨籍的林金樺，5搶2局面，競爭空前激烈。