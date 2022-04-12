大家平常喜歡看推理劇嗎？除了精心撰寫的命案劇本，現實生活發生的案件往往更加讓人觸目驚心。最近Youtube上掀起一陣「懸案旋風」，許多推理頻道都廣受好評，以下幫大家整理了4個囊括本土、韓國以及歐美各國的犯罪案件分析頻道，讓我們一起來看看有那些吧！

Wayne正直的模樣好吸粉 (圖/截自《Wayne 調查》)

《Wayne 調查》頻道雖然創立時間不長，但訂閱人數即將衝破50萬人，主講人Wayne不但長相清秀、口條清晰，背景還常出現一隻寵物白貓，讓人眼睛捨不得離開畫面。他的出片速度很快，內容包含各國的刑案和失蹤案，時間線清楚，也會和觀眾一起推理。Wayne的邏輯觀點清楚客觀，為每個案件增添更多討論空間。值得一提的是，Wayne總會在結尾的時候說「請大家保持警惕，保持安全！」讓人覺得十分親切，難怪能吸引不少粉絲。

推薦給喜歡韓國的讀者們。 (圖/截自《High A Day》)

《High A Day》是由2個在韓國結婚的台灣女生所組成的雙人頻道，通常會由其中一人講解案件，另一人給予回應反饋。主要內容以韓國的社會案件為主，由於長期生活在韓國的關係，兩人十分精通韓語，因此會在其中加入其他韓國民眾的觀點。兩個人的情緒渲染力十足，雖然講述的是別的國家的案件，卻總能讓人感同身受，情緒跟著一起波動。除了感染力十足外，可以從中感受到兩人功課做得非常充足，有些懸案的細節甚至是台灣媒體上找不到的。

DK長的真的好像陳小春 (圖/截自《異色檔案》)

YouTube頻道《異色檔案》是由「DK」與「Di掃」夫妻兩經營，內容主要以台灣的懸疑事件、社會案件和都市傳說為主。除了近10幾年發生的案件外，他們還會講到非常久之前的案件，吸引不少想了解台灣歷史的人，網友表示非常具有教育意義。除了案件本身，觀眾們常常在留言區爭論主講人「DK」長得像哪位明星，有些人認為像陳小春，有些人覺得像黃品源，眾說紛紜十分逗趣。

粉絲瘋狂猜測Will脫下帽子後有沒有頭髮 (圖/截自《X調查》)

《X調查》想必不用多提，光是那句開場白「大家好，我是Will」就能勾起觀眾興趣，如今已經破130萬訂閱的他每次上片都吸引一大堆觀眾。主講人Will口條很清楚，案件的時間線說明都非常清晰，另外也會搭配上額外繪製的圖片說明案件經過，結構非常完整，就像在看一個完整的犯罪紀錄片一樣。畢竟《X調查》算是懸疑推理頻道的龍頭了，由於注重影片品質，上片速度較慢，粉絲們都等的非常心急。

以上頻道推理與刑事案件、解析懸案的YouTube頻道推薦給大家，讓大家吃飯時間有更多影片可以配，不過睡前看凶殺案可能會睡不太著，建議要斟酌服用。